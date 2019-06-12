برطمان عسل هديّة… عليك بالقرآن والعسل فيهما شفاء

رأت ابنة صديقتي في المنام أن أمّها اشترت ثلاثة برطمانات عسل فقالت لها أمها إنّ واحدا منها لنا وواحد لجدتك وواحدٌ لصديقتي «أم إسحاق».

ثمّ أنّ هذه الفتاة رأتني في نفس المنام أتصل بأمها هاتفيا وأشكرها على العسل وأنني رزقت بالشفاء.

بعد أن تناولت من العسل الذي أحضرته لي، وأنّ الأطباء أكّدوا لي أنني شفيت فما تفسير هذا المنام؟

ملاحظة: مصابة بمرض صعب.

أم إسحاق من خميس مليانة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا رمز العسل في المنام إلى دلالات محمودة فيدلّ على النعمة والغنيمة وحصول المراد.

والعسل لأهل الدين من العباد والزهاد حلاوة إيمان وتلاوة قرآن وأعمال البر، وهو لأهل الدنيا إصابة غنيمة وأرباح من غير تعب.

ويدلّ العسل على القرآن الكريم لأن الله تعالى وصف كليهما بالشفاء، فقال في سورة النحل «يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (69)}.

وقال تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ» (57) يونس.

فمن رأى أنه أكل عسلاً أو جمعه أو يؤتى به إليه فإنه يصيب مالاً وغنيمة وفرحاً وشفاء.

فإن كان في سجن خرج وإن كان مريضاً شفي، ويدل العسل على كلام البر وطلب القرآن والعلم على وجه حسن.

وربما دل على النكاح والتزويج.

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «رأيت كأني في قبة حديد وإذا عسل من السماء فيلعق الرجل اللّعقة واللعقتين ويلعق الرجل أكثر من ذلك ومنهم من يحسو» فقال أبو بكر رضي الله عنه: دعني أعبرها يا رسول الله، فقال: «أنت من ذلك» فقال: أما قبة الحديد فالإسلام، وأما العسل الذي ينزل من السماء فالقرآن، وأما الذي يلعق منه اللعقة واللعقتين فالذي يتعلم السورة والسورتين وأما الذين يحسونه فالقرآن الذين يجمعونه»

وعن عبد الله قال: يا رسول الله إني رأيت في المنام أن إصبعي هذه تقطر سمناً وهذه تقطر عسلاً وإنني ألعقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقرأ الكتابين». وعليه دلّت رؤيا العسل وأكله على الخير والبشرى وعلى حلاوة الإيمان وقراءة القرآن واتباع الذكر وعلى الشفاء من المرض والفرج من كلّ همّ وغمّ، الله أعلم.