برعاية أوريدُ.. مولودية الجزائر توقع عقد شراكة مع باريس سان جيرمان

وقع بطل الرابطة المحترفة، نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عقد رعاية، مع نظيره بطل الدوري الفرنسي “الليغ1″، نادي باريس سان جيرمان.

وحسب بيان إدارة مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، بمنصة “فيسبوك”، فقد استقبل المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر، روني طعمه، يوم الإثنين المنصرم، بمقر المؤسسة. كل من المناجير العام الجهوي لنادي باريس سان جيرمان، ديليم فابيان. وبحضور، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo، أحمد عبد العزيز النعمة. ومدير المبيعات ومدير الاتصال والتسويق لمجموعة Ooredoo. وكذا رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر حكيم حاج رجم.

وأوضح بيان إدارة المولودية، أن هذا الإجتماع شكّل، فرصة لـ Ooredoo وباريس سان جيرمان لمناقشة خطة عملهما المستقبلية والأنشطة المشتركة المحتملة مع المولودية. عميد الأندية الجزائرية، والبطل الحالي لموسم 2023-2024 الذي ترعاه أيضًا Ooredoo، لفائدة الشباب.

كما أكد بيان إدارة المولودية، أن Ooredoo الجزائر، من خلال هذه المبادرة الرياضية رفيعة المستوى. تهدف إلى رفع مستوى شركائها الرياضيين ومنحهم فرصة الاستفادة من خبرات وتجارب نخبة كرة القدم العالمية.

يجدر الإشارة، تُعد مؤسسة “أوريدُ” الراعي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، وقامت بإشراك نادي مولودية الجزائر. مع النادي الفرنسي، في مشروعها للمساهمة في تطوير كرة القدم. وذلك بتنفيذ استراتيجية تنشيط واسعة تشمل أنشطة تهدف إلى وضع خبراتها في خدمة تطوير كرة القدم الجزائرية.