برعاية رئيس الجمهورية.. تأسيس “ملتقى الجزائر الدولي للإستثمار”

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، عن تأسيس مصالحه “ملتقى الجزائر الدولي للإستثمار” (إنفست ديزاد-Invest DZ). الذي سينظم سنويا بهدف الترويج للجزائر كوجهة إستثمارية، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

وأفاد ركاش، أنّ هذا الملتقى “حظي بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليكون تحت رعايته السامية. مشيرا إلى أن الملتقى سيكون حدثا سنويا دوليا ومنصة للترويج للجزائر كوجهة إستثمارية. عبر عرض الفرص الإستثمارية المتاحة، وكذا مناسبة للتقييم والتقويم وعرض التجارب الناجحة للشركات المحلية والأجنبية.

ولفت المتحدث إلى أنّ هذا الملتقى سيكون أيضا فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين الدوليين. لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهد تنامياً في الجزائر.