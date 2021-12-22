برفع الأيدي.. مدوار يفوز بعهدة جديدة على رأس الرابطة المحترفة

فاز عبد الكريم مدوار، وبصفة رسمية، بعهدة جديدة على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد أن كان المرشح الوحيد لخلافة نفسه.

ولم يتم اللجوء لصندوق الإنتخاب، من خلال الإكتفاء برفع الأيدي وتزكية مدوار في منصبه رفقة أعضاء مكتبه التنفيذي.

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كما رفضت لجنة الترشيحات لانتخابات الرابطة المحترفة لكرة القدم ملف الرئيس الأسبق لفريق وفاق سطيف عز الدين أعراب. وهذا بسبب عدم اكتمال الملف.

في حين أصبح عبد الكريم مدوار المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة بعد رفض ملف عز الدين أعراب بانتظار قرار لجنة الطعون.

وأكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أنه مطالب بالتريث قبل إعلان ترشحه لعهدة جديدة من عدمه.

كما قال مدوار، “قبل أن أعلن عن ترشحي من عدمه.. “لازم نحسبلها مليح”، أنا لست دخيلا على عالم كرة القدم”. وتابع “لأنني بدأت مسيرتي كلاعب وكنت في المنتخب الوطني لصنف الأشبال، كما بدأت مسيرتي كرئيس نادي بقعة سحنون”. وهذا “من 1993 إلى 1997 في القسم الشرفي،ورئيس نادي جمعية الشلف سنة 1997، لذلك أنا أعرف كرة القدم كما ينبغي”.

وأضاف مدوار “لا أتقدم للترشح هكذا فقط في تصريح إرتجالي، إذا كانت عندي حظوظ للنجاح سأتقدم”. وتابع “وجودي كرئيس للرابطة هو منصب تطوعي، لكنني لم أسلم من المنتقدين، اليوم نحن نعيش بعالم التواصل الاجتماعي ونشاهد الانتقادات”. “لكن الحمد لله شاهدنا تصويت أعضاء الجمعية العام بالإجماع على كل العهدات منذ 2018 ودون أي معارضة”.

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