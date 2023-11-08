بركات: “مباريات الداربي تلعب على جزئيات صغيرة”

أكد لاعب اتحاد العاصمة أسامة بركات، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في الداربي الذي سيجمعهم هذا الجمعة بفريق شباب بلوزداد.

وصرح بركات، للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “حضّرنا جيدا من الجانب البدني للظهور في أفضل جاهزية يوم المباراة”.

كما أضاف: “مباريات الداربي تُلعب على جزئيات صغيرة، ونحن نسعى لتطبيق تعليمات المدرب لتحقيق الفوز”.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، المقررة هذا الجمعة، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.