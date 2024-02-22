بركات: “نطمح للتأهل إلى الدور المقبل في الصدارة”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، أسامة بركات. طموحه وفريقه في تحقيق الفوز أمام هلال بن غازي. للتأهل إلى الدور المقبل من كأس الكونفيدرالية في صدارة مجموعتهم.

وصرّح بركات، لتلفزيون “النهار”: “سنتنقل إلى ليبيا بهدف العودة من هناك بنتيجة ايجابية. والتأهل في المركز الأول عن مجموعتنا”.

كما أضاف: “نسعى لتحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة من أجل الخروج من مرحلة الفراغ التي يمر بها فريقنا مؤخرا ورفع المعنويات”.

يذكر أن أسامة بركات، تنقل اليوم الخميس، رفقة باقي تعداد اتحاد العاصمة، إلى ليبيا، تحسبا لمواجهة هلال بن غازي، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.