بركاني: الجزائر لا تزال تعيش الموجة الأولى من كورونا ولا وجود لثانية

نفى عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، محمد بقاط بركاني، وجود موجة ثانية لفيروس كورونا في الجزائر، مؤكدا “أن الجزائر لا تزال تعيش الموجة الأولى للجائحة”.

واعتبر بقاط، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أن “حالات الوفيات بقيت مستقرة مقارنة بالأشهر الأولى”، مضيفا أن “الشيء الإيجابي هو ارتفاع حالات التماثل للشفاء الذي يسجل ارتفاعا يوميا”.

وقال بقاط إن “إرتفاع عدد مخابر الكشف عن فيروس كورونا إلى 30 مخبرا عبر الوطن زادت كذلك في رفع الحالات” المؤكدة، إلا أن هذا التفسير يبقى جزئيا”.

وأوضح بركاني في ذات السياق أن “الإصابات الجديدة لا تعود إلى يومين او أسبوع وإنما إلى ما بعد عيد الفطر الماضي”.

وقال بركاني أن “العديد من العائلات أقامت حفلات للختان وكذا حفلات زفاف وأن الكثير منهم لم يحترم تدابير الوقاية”.

وحسب ذات المسؤول، فإن تجمعات المواطنين وعدم إحترام التباعد الغجتماعي في الأسواق والمساحات الكبرى وأسواق الماشية التي تشهد هي الاخرى إقبالا كبيرا سبب رئيسي في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد حاليا.