بركاني: المستشفيات هي المخولة الوحيدة للتعاطي مع البروتوكول وليس المواطن العادي

حذر عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة، البروفيسور بقاط بركاني، من أن “المستشفيات هي المخولة الوحيدة للتعاطي مع البروتوكول المعتمد لعلاج الفيروس وليس المواطن العادي”.

وشدد بقاط، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، “على ضرورة التقيد العلمي بالبروتوكول بالنسبة للجرعة اليومية لحالات الإصابة”.

وأشار في ذات السياق إلى “الأضرار الجانبية والمخاطر الكامنة وراء التداوي العشوائي به”.

واوضح البروفيسسور بقاط، أن “الدواء ليس بالجديد ويستعمل في علاج الملاريا وهو منتج في الجزائر بالتعاون مع شركة أجنبية”.

وقال بقاط “لقد لوحظ من طرف الباحثين الأجانب، أن استعماله يعطي نتيجة في الحالات الحرجة المصابة بالفيروس”.

وأكد المتحدث، أن “فعالية الدواء تكمن في تقليل نسبة الفيروس في جسم المريض ليتيح بذلك للجهاز المناعي التعامل مع النسبة المتبقية”.

كما دعا البروفيسور “كافة المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية واحترامها لأنها السبيل الوحيد المتاح حاليا لحماية الشعب والوطن ككل”.