بركاني: الوضع خطير.. إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة ضد كورونا وبهذه الحالة ستغلق المدارس

كشف عضو لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، بقاط بركاني، اليوم الخميس، أن وضع كورونا بالبلاد خطير.

وأوضح في تصريح لـ”النهار”، أن الحصيلة التي سجلتها الجزائر خلال الأيام الأخيرة قوية جدا ومخيفة.

وأرجع السبب الى تصرف المواطنين خلال الاسابيع الماضية، حيث شوهد نوع من التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية وغياب الكمامات.

ورد بركاني حول سؤال إمكانية غلق المدارس بعد ارتفاع حالات الإصابة.

وقال بركاني “إذا اكتشفنا حالة إصابة في قسم من الأقسام، سيغلق هذا الأخير لمدة أسبوع، ويتم تعقيمه”.

وأضاف ” أما في حال ثبوت عديد الإصابات بالمدرسة الواحدة، وفي أكثر من قسم، سيتم غلق المدرسة”.

وكشف عضو لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، عن اجراءات ستتخذها الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة للحد من انتشار الوباء.

ودعا بركاني المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتوجه الى المستوصفات والمستشفيات لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية.