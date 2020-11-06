بركاني بقاط:”لا يمكن غلق المدارس وفتح الملاعب في الوضعية الحالية”

‫تساءل عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وباء “كورونا” في الجزائر، “البروفيسور” محمد بركاني بقاط، بشأن مستقبل البطولة المحترفة في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا على التحفظ حول استئناف البطولة في 28 نوفمبر.

‫قال محمد بركاني بقاط في اتصال هاتفي بـ “النهار”، في سياق الحديث عن احتمال تأجيل عودة منافسة كرة القدم:”تفيد معلومات لدينا بأن فيروس كوفيد 19 تمكن من الأندية وانتشر في صفوف لاعبيها، وهذا فقط في التدريبات، رغم الالتزام بالتدابير الوقائية، مما يحلينا إلى التساؤل إن كان الوضع الحالي ملائما لعودة المنافسة الرسمية يوم 28 نوفمبر، لا سيما في حال استمر الوضع الوبائي الخطير بهذا المؤشر التصاعدي”.

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“‫من غير منطقي أن نغلق المدارس ونفتح الملاعب”!‫

‫عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس “كورونا” في الجزائر، لم يخفِ تحفظه من عودة كرة القدم في الظروف الراهنة، وتابع:”الكلام اليوم عن إمكانية غلق المدارس للتخفيف من تأثير انتقال الموجة الثانية للعدوى، فما قيمة الكرة أمام الدراسة؟ .. صحيح أننا صرحنا بإمكانية العودة إلى الملاعب، لكن الوضع ازداد خطرا في الأيام الأخيرة وأصبح مقلقا للغاية، حتى أن المستشفيات صارت مكتظة والوضع تأزم، مما يجعلنا نتحفظ عن العودة يوم 28 نوفمبر”.

‫ “‫سنبقى في ترقب لتطورات الوباء إلى ما قبل 28 نوفمبر”‫

‫بقاط أشار إلى أن موقفه من عودة البطولة، لا يعبر عن موقف الوزارة الوصية، ولكنه ـ حسب ـ رأي طبي، باعتباره عضوا في اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس “كورونا”، ويعتد بكلامه، تابع في هذا الشأن:”الحديث عن عودة البطولة أو أمر آخر، قرار الوزارة، أما موقفنا، فهو رأي طبي بحكم المتحدث رئيس عمادة الأطباء.. في حال كان هناك استقرار أو تحسن في الحالة الوبائية في قادم الأيام، يمكن التفكير في إعادة فتح الملاعب، وسنبقى في تتبع ورصد للحالة الوبائية إلى ما قبل يوم 28 نوفمبر”.