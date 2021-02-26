بركاني: تعليق رحلات الإجلاء ضروري.. والعودة إلى الحجر في هذه الحالة

قال بقاط بركاني، إن تعليق الرحلات الجوية الخاصة بالإجلاء مهم جدا في هذه الظروف بهدف المحافظة على الأرقام المسجلة.

وأفاد في حوار مع إذاعة سطيف “حاليا لا نتوقع أي إجراءات الحجر لأن الوضعية متحكم فيها والأمور الحمد لله مستقرة”.

وتابع “علينا الانتظار من اسبوع الى اسبوعين للتأكد فعليا من تطور الحالة الوبائية في البلاد مع هذه السلالة “.

وأكد بقاط بركاني أن مستشفياتنا واطباؤنا لهم القدرات الكافية لمعرفة خصائص هذه السلالة و مواجهتها.

ولاحظ عضو لجنة متابعة تطورات كورونا في الجزائر تراخي المواطنين كثيرا مع إجراءات الوقاية.

وشدد بقاط بركاني على ضرورة العودة الى الالتزام وأخذ الأمور بجديّة وصرامة.

وأكد أن الحل يكمن في تسريع وتيرة التلقيح، وغلق المجال الجوي، واستعمال القناع الواقي والتباعد الاجتماعي.

ودعا بقاط بركاني الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل مباريات وفاق سطيف وبلوزداد مع فرق جنوب افريقيا حتى لا نُغامِر.