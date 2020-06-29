بركاني: صدمتنا الزيادة الرهيبة في الإصابات.. سجلنا مناطق بؤرة للوباء وإعادة فرض الحجر وارد

صرح عضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، بقاط بركاني، أنه لم يكن متوقعا تسجيل هذه الزيادة الخطيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح بركاني في تصريح خص به “النهار”، أن هذه الزيادة في الإصابات لديها أسبابها وتفسيرها.

وأضاف بركاني أن تفسير ذلك هو ردود فعل المواطنين بعد رفع الحجر الصحي جزئيا وإعادة فتح بعض النشاطات، حيث تصرفوا دون احترام الوسائل الوقائية المعروفة.

وثمّن رئيس عمادة الأطباء، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتطبيق القانون، على المخالفين للإجراءات الوقائية، من بينها ارتداء الكمامة في الاماكن العمومية.

وأفاد بركاني أن هناك بعض المناطق أصبحت بؤرة لوباء كورونا، نتيجة تسجيل عديد الحالات فيها، ما يستوجب اتخاذ اجراءات استعجالية لمنع انتشار الفيروس الى المناطق الأخرى.

ولم يستبعد عضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا إعادة فرض حجر صحي في ظل الارتفاع غير المسبوق للإصابات بفيروس كورونا، مشيرا أن هذا الإجراء يعود لأصحاب القرار.