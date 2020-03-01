 بركاني يدعو إلى خلق مؤسسة لليقظة الصحية لمواجهة فيروس كورونا

دعا رئيس نقابة الأطباء اليوم الأحد، خلال نزوله ضيفا في الإذاعة الوطنية إلى ضرورة خلق مؤسسة لليقظة الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد بقاط بركاني أهمية إنتهاج كل وسائل الوقاية لتفادي الإصابة بهذا المرض الذي ستتراجع حدته وخطورته خلال فصلي الربيع والصيف.

وأضاف بركاني أنه لاداعي لزرع الخوف وسط المواطنين وما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي مجرد أكاذيب لذا توجب تسريع إستحداث مؤسسة اليقظة .

وقال بركاني أن هذا فيروس كورونا مصدره حيواني مجهول، ويعد فيروس كورونا حسب ذات المتحدث أقل خطورة من الإنفلونزا الموسمية.

وتكمن الخطورة فايروس كورونا حسب رئيس نقابة الأطباء في أنه ينتشر في الرئتين ،ويحدث هذا عند 2 بالمائة من الحالات.