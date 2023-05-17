بركاني يوقع مع كليرمون فوت على أول عقد احترافي في مشواره الكروي
بقلم كريم تيغرمت
أمضى لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، ستان بركاني، مع ناديه كليرمون فوت الفرنسي، على اول عقد احترافي في مشواره الكروي.
وأعلنت إدارة نادي كليرمون فوت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن توقيع بركاني، على عقده الإحترافي مع الفريق.
كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة للدولي الجزائري، خلال امضائه على العقد الإحترافي الذي يربطه بالفريق إلى غاية 2024.
يذكر أن ستان بركاني (20 عاما)، يعد أبرز المواهب الصاعدة في ناديه كليرمون فوت، وسبق له تمثيل ألوان المنتخب الوطني رفقة الأولمبيين.
✍️ Stan Berkani s’engage jusqu’en 2024 en signant son premier contrat professionnel avec le Clermont Foot 63 !
— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 17, 2023
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