بركان: “أطمح ليكون النادي الرياضي القسنطيني بوابتي لبلوغ المنتخب الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
كشف مصطفى بركان، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، عن طموحاته مع ناديه الجديد، خلال الموسم الكروي المقبل.

وصرح بركان، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “اندمجت بشكل جيد في الفريق، بالنظر لمعرفتي السابقة لمعظم اللاعبين”.

كما أضاف: “كانت لي عدة اتصالات هذا الصيف،  لكني اخترت النادي الرايضي القسنطيني كونه فريق كبير، وأتمنى أن يكون البوابة للفريق الوطني”.

وأردف متوسط ميدان “السنافر”: “طموحي هو بلوغ المنتخب الوطني، وجئت إلى شباب قسنطينة من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وفيما تعلق بأهداف الفريق في الموسم الجديد، كشف مصطفى بركان: “نطمح للعب  البوديوم خلال الموسم الجديد، وأنا جد متفائل من قدرتنا على تقديم موسم جيد”.

