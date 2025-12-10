بركان: “تنتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل ضد الامارات”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مهاجم المنتخب الوطني للرديف، رضوان بركان، عن مباراة الدور الربع نهائي من كأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب الامارات، مؤكدا أهميتها، وصعوبتها.
وصرح بركان، عقب فوزهم أمس ضد منتخب العراق: “تنتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل، أين سيكون فيها الخطئ ممنوع”.
كما أضاف: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة، وهدفنا هو الحفاظ على لقبنا”.
وتابع رضوان بركان: “بامكاننا تطوير آدائنا أكثر، ونتمنى الفوز بالآداء، والنتيجة في مباراتنا المقبلة ضد الامارات لاسعاد جماهيرنا”.
