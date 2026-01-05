بركان: “جاهز لإسعاد الجمهور الجزائري وأنتظر فرصتي”

أكد الدولي الجزائري رضوان بركان جاهزيته التامة لقيادة هجوم المنتخب الوطني في مواجهة الكونغو، المقررة غدًا ضمن الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، في حال قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الاعتماد عليه.

وأوضح بركان، في تصريحاته خلال المنطقة المختلطة، أن هدف “الخضر” هو بلوغ الدور المقبل، مشيرًا إلى التوازن الذي يميز المجموعة: “يجب علينا التأهل إلى الدور القادم، منتخبنا متوازن ويضم لاعبين يملكون خبرة كبيرة، على غرار محرز وبن سبعيني وعطال، الذين يفيدوننا كثيرًا خلال التدريبات”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني مؤكدًا استعداده: “أنا مستعد وأنتظر فرصتي لكي أسعدكم”.

وفي ختام تصريحاته، تطرق بركان إلى مغادرة زميله جوان حجام: “أتمنى الشفاء لـ حجام وأن يعود بقوة.

وأضاف بخصوص المنتخب الكونغولي: “لقد درسنا منتخب الكونغو جيدًا وقمنا بتحليلات كثيرة، يملكون فريقا قويًا، لكننا نملك منتخبًا قويًا كذلك، وإن شاء الله سنعمل على التأهل”.