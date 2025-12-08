بركان: “جاهز لتقديم الإضافة للمنتخب الأول في حال استدعائي للكان”

أكد الدولي الجزائري، رضوان بركان، عن جاهزيته الكاملة للالتحاق بالمنتخب الوطني الأول، خلال كأس أمم إفريقيا، في حال قرّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش توجيه الدعوة له.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام خلال منطقة مختلطة مع الإعلام عشية مواجهة المنتخب العراقي في كأس العرب، أكد بركان أنه يعمل بجدّ ليكون في مستوى تطلعات الجهاز الفني، قائلًا: “هذه خيارات المدرب، وأتمنى إن شاء الله أن أكون حاضرًا مع المنتخب في كأس إفريقيا وأقدم الإضافة المرجوة مني”.

وبخصوص المنافس المحتمل للمنتخب الوطني الرديف في الدور المقبل من كأس العرب، شدد بركان على أن تركيز المجموعة منصب على الأداء وليس على هوية الخصم، مضيفاً: “لا يوجد منافس محدد بالنسبة لنا، ولا أفضل أي منتخب. نحن جاهزون لمواجهة أي فريق سواء احتل المرتبة الأولى أو الثانية”.

وأضاف: “سنعمل على إسعاد الجمهور الجزائري، نحن جاهزون للمواجهة، والفوز بالمباراة، للتأهل إلى الدور القادم في المرتبة الأولى، أتمنى أن نكون مركزين في المباراة”.

وختم: “ان شاء الله أتلقى المساعدة من زملائي لتحقيق لقب هداف الدورة، الفوز بخماسية ستمنحنا الدافع القوي”.