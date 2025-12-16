بركان: “سعيد بأول استدعاء وسأقدم كل شيء للمنتخب”

عبر المهاجم رضوان بركان، عن سعادته الكبيرة، بالتواجد لأول مرة رفقة المنتخب الأول، بعدما استدعاه فلاديمير بيتكوفيتش، ضمن القائمة المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وعلى هامش انطلاق تحضيرات “الخضر” للـ”كان” تحدث بركان. في تصريحات خص بها القناة الرسمية لـ”الفاف”، عن اللحظات الأولى له مع المنتخب الأول، وقال: “الحمد لله على الاستدعاء الأول بالنسبة”.

قبل أن يضيف لاعب الوكرة القطري، الذي تألق مؤخرا رفقة المنتخب الرديف في البطولة العربية بقطر: “الأجواء جيدة. ونحن نحضر بجدية، وأتمنى أن نكون قدر المسؤولية”.

أما بخصوص طموحاته مع “الخضر” في منافسة كأس أمم إفريقيا. علق بركان قائلا: “سأقدم كل ما أملك للذهاب مع المنتخب إلى أبعد محطة ممكنة”.