بركان وبولبينة ضمن قائمة “الخضر” في الـ”كان”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقررة في الفترة ما بين الـ 18 ديسمبر الجاري والـ 21 من جانفي 2026.

وحملت قائمة بيتكوفيتش، تواجد الثنائي المتألق رفقة المنتخب الرديف، رضوان بركان وعادل بولبينة، في مفاجئة سارة للجماهير الجزائرية. التي كثيرا ما طالبت بمنح الفرصة لهذا الثنائي. الذي تألق في البطولة العربية بقطر.

كما ضمت القائمة اسم الثنائي الآخر المشارك في بطولة كأس العرب، يوسف عطال، وأمين توقاي.

بينما لم تحمل قائمة “الخضر” مفاجآت أخرى، حيث عرفت غياب الحارس أليكسيس قندوز، بسبب الإصابة، وتعويضه بأونتوني ماندريا، الغائب منذ فترة طويلة.

فيما استدعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مدافع شبيبة القبائل. زين الدين بلعيد، الذي استغل فرصة مشاركته في تربص نوفمبر الأخير. من أجل اقناع الناخب الوطني، بأحقيته بفرصة المشاركة في الـ “كان”.

قائمة “الخضر” في الـ”كان”:

الحراس: أسامة بن بوط، لوكا زيدان، أنتوني ماندريا.

الدفاع: رفيق بلغالي، ريان آيت نوري، يوسف عطال، مهدي دورفال، خوان حجام، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، عيسى ماندي، محمد أمين توقاي.

وسط الميدان: اسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، هشام بوداوي، آدم زرقان، حسام عوار، فارس شايبي، ابراهيم مازة.

الهجوم: محمد أمين عمورة، ايلان قبال، رياض محرز، أنيس حاج موسى، عادل بولبينة، منصف بقرار، بغداد بونجاح، رضوان بركان.