بركان وبولبينة وجها لوجه في مباراة الوكرة ضد الدحيل

يواجه الدولي الجزائري، رضوان بركان، مهاجم نادي الوكرة، مواطنه وعادل بولبينة، مهاجم نادي الدحيل ضمن الدوري القطري.

وسيكون المهاجم رضوان بركان، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الوكرة، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري القطري.

كما تواجد المهاجم الجزائري الآخر، عادل بولبينة، أساسيا هو الآخر، ضمن التشكيلة الأساسية التي كشف عنها نادي الدحيل.

يذكر أن هذه أول مباراة يخوضها الثنائي رضوان بركان، وعادل بولبينة، مع ناديهما الوكرة، والديحل على التوالي، منذ عودتهما من نهئيات كأس أمم إفريقيا 2025.