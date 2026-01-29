بركان يبصم على ثنائية ويرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري القطري

تألق الدولي الجزائري، رضوان بركان، في الجولة الـ14 من دوري نجوم قطر، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الوكرة بنادي الشحانية على ملعب سعود بن عبد الرحمن بمدينة الوكرة.

ونجح بركان في افتتاح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ51، مؤكدا مستواه اللافت هذا الموسم.

ولم يكتف اللاعب السابق لشبيبة القبائل بالتسجيل، إذ قدّم تمريرة حاسمة أخرى خلال اللقاء، مساهما بشكل مباشر في الأداء الهجومي القوي لفريقه

وبهذه الثنائية، رفع رضوان بركان رصيده إلى سبعة أهداف في دوري نجوم قطر، ليواصل حضوره المميز مع نادي الوكرة.