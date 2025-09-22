بركان يتصدر قائمة هدافي الدوري القطري

تصدر مهاجم شبيبة القبائل السابق، رضوان بركان، المنضم الصائفة إلى نادي الوكرة القطري، قائمة هدافي دوري “نجوم بنك الدوحة” للموسم الكروي الجاري 2025-2026.

وبعد مرور 5 جولات من الموسم الجديد، نجح لاعب “الكناري” السابق، في تسجيل 5 أهداف. بواقع “ثنائية” في مرمى السد. وأخرى أمام الأهلي في آخر جولتين. مقابل هدف في جولة الافتتاح في مرمى العربي.

وبذلك، يتصدّر بركان، صدارة هدافي الدوري القطري، مناصفة مع مهاجم نادي أمام صلال، أسامة طنان، على بعد هدف وحيد، من الرباعي، أمين زحزوح، لاعب الوكرة. والبرازيلي، روجر غيديس، نجم الريان، ومواطنه جواو بيدرو، لاعب نادي قطر، إلى جانب البولندي، كريستوف بياتيك، مهاجم الدحيل.

ويأمل اللاعب السابق لشبيبة القبائل، في مواصلة التألق رفقة الوكرة، الذي سجل له هدفا في مباراة واحدة ضمن منافسة كأس قطر. وخطف أنظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المرتقبة نهاية 2025.