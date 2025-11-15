بركان يخضع لعملية جراحية ناجحة ويطمئن أنصار “السياسي”

خضع لاعب شباب قسنطينة، مصطفى بركان، لعملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام شبيبة القبائل.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، مقطع فيديو للاعبهم بركان، أكد فيه نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

كما حرص اللاعب بركان، على توجيه الشكر للطاقم الطبي للفريق، وإدارة النادي على مساندته في هذه الظروف.

وفي ختام تصريحاته، طمأن اللاعب مصطفى بركان، أنصار شباب قسنطينة، مؤكدا بأن عودته للميادين ستكون في أقرب فرصة، وفق تأكيدات الطاقم الطبي للنادي.