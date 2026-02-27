بركان يسجل هدفه الـ13 هذا الموسم

واصل المهاجم الدولي الجزائري، رضوان بركان، عروضه القوية في الملاعب القطرية، بعدما كان بطل التعادل الذي حققه ناديه الوكرة، اليوم الجمعة، أمام أم صلال ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري القطري.

مسجلًا هدفه الثالث عشر هذا الموسم في مختلف المنافسات.

وشارك بركان في كامل أطوار المواجهة، ونجح في توقيع هدف التعادل الثاني لفريقه عند الدقيقة 89، في توقيت مثالي جنّب الوكرة خسارة كانت تلوح في الأفق.

هدف يعكس حسّه التهديفي العالي وقدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة، وهو ما أصبح سمة بارزة في مشواره هذا الموسم.

ونال المهاجم الجزائري تنقيطًا بلغ 6.9 بعد أداء اتسم بالحركية والضغط المستمر على دفاع المنافس.

مهاجم شبيبة القبائل السابق، خاض هذا الموسم 18 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 15 لقاءً في الدوري القطري، و3 مباريات في كأس نجوم قطر، إضافة إلى مواجهة في كأس الأمير.

وتمكن من تسجيل 8 أهداف في الدوري، مع تقديم تمريرتين حاسمتين، كما أحرز هدفًا في كأس الأمير و4 أهداف في كأس نجوم قطر، ليصل مجموع أهدافه إلى 13 هدفًا.

و بهذا التعادل، رفع الوكرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب، فيما يتواجد بركان في المركز السابع ضمن قائمة هدافي الدوري القطري، ما يعكس ثبات مستواه ومكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.