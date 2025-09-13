بركان يواصل التألق رغم سقوط الوكرة أمام الأهلي

بصم المهاجم الجزائري رضوان بركان، اليوم السبت، على أداء فردي مميز مع فريقه الوكرة القطري، رغم الخسارة المثيرة أمام الأهلي بنتيجة (5 - 3).

لحساب الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

دخل بركان اللقاء أساسياً وترك بصمته سريعاً، حيث تمكن من تعديل الكفة في الدقيقة 16 بعدما كان الوكرة متأخراً بهدف، قبل أن يواصل زميله زحزوح التألق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 36.

غير أن الأهلي عاد في النتيجة بهدف التعادل (2-2) عند الدقيقة 42.

مع بداية الشوط الثاني، أحرز بركان هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 46 ليمنح الوكرة التقدم (3-2)، في لحظة أبرزت حسه التهديفي الكبير.

غير أن دفاع الوكرة لم يصمد طويلاً، حيث نجح الأهلي في قلب الطاولة خلال مجريات الشوط الثالث بتسجيله ثلاثة أهداف كاملة، أنهى بها اللقاء لصالحه بخماسية مقابل ثلاثة.

ورغم الهزيمة، يبقى بركان أحد أبرز مكاسب الوكرة هذا الموسم، إذ رفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف في 5 مباريات بجميع المنافسات، مؤكداً جاهزيته ليكون قطعة أساسية في الخط الأمامي، وقدرته على صنع الفارق حتى في المباريات الصعبة.