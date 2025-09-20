بركان يواصل التألق في قطر ويسجل “ثنائية”

خطف المهاجم الجزائري، رضوان بركان، الأضواء في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، بعدما قاد فريقه الوكرة للعودة في النتيجة أمام السد، مسجلاً ثنائية ثمينة جنّبت فريقه الهزيمة.

الوكرة كان متأخرًا بهدفين وقعا عن طريق أكرم عفيف (د17) و جيوفاني (د38). قبل أن ينتفض بركان في الشوط الثاني. حيث قلّص الفارق في الدقيقة 55. ثم عاد ليوقع هدف التعادل في الدقيقة 73، مؤكّدًا حضوره القوي أمام شباك المنافسين.

وشارك مهاجم شبيبة القبائل السابق، أساسيا إلى غاية الدقيقة 87. ورفع بفضل “ثنائيته” في مرمى السد، رصيده إلى 6 أهداف في 6 مباريات في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم، ليؤكد أنه الورقة الرابحة للوكرة هذا العام.