بركوس :”المصريون يُحبون الجزائر وكنت أتمنى تواجدهم في المُدرجات”

أكد قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، بأنه سعيد في مصر، وهو الذي سبق وأن خاض تجربة فيها مع العملاق الزمالك، منذ سنوات مضت.

وتحدث مُحارب الصحراء، للقناة الرسمية للمونديال :”مصر لديها مكانة خاصة في قلبي، وشعبها يُحب الجزائريين كثيرا”.

وواصل :”لقد كنت أتمنى أن يتواجدوا في المُدرجات، من أجل تشجيعنا ولكن ظروف كورونا أرادت عكس ذلك”.

ليُضيف :”الجزائر تتواجد في كأس العالم الحالية، من أجل إعادة البريق لإسمها بعد الغياب عن الطبعتين الماضيتين”.

وختم :”نتواجد في مجموعة صعبة ولكننا عازمون على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ورفع الراية الوطنية”.