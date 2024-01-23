بركوس رجل مواجهة الخضر أمام الكونغو الديمقراطية

تُوج لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، بجائزة رجل مقابلة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية.

والتي إنتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 36 مقابل 23 للكونغو الديمقراطية، برسم مواجهة الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا التي تحتضن فعالياتها مصر.

وتألق لاعب الخضر بركوس في هذه المواجهة، وتمكن من مساعدة المنتخب الوطني في تجاوز منافسه منتخب الكونغو.

وبعد نهاية المواجهة، قامت رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب، بتسليم جائزة أفضل لاعب في المواجهة للاعب بركوس مسعود.