بركوس: “علينا نسيان هزيمتنا أمام الدانمارك والظهور بوجه مغاير أمام إيطاليا”

تأسف نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، لهزيمتهم أمام منتخب الدانمارك، مشددا في ذات الوقت على ضرورة الظهور بوجه مغاير أمام إيطاليا.

وقال بركوس، عقب هزيمتهم أمس الثلاثاء، أمام الدانمارك، ضمن افتتاح بطولة العالم 2025: “كنا نتوقع صعوبة المباراة أمام منتخب الدانمارك”.

كما أضاف: “حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكن ربما الخطأ الذي ارتكبناه هو تفكيرنا في مباراتي ايطاليا، وتونس”.

وتابع مسعود بركوس: “علينا نسيان هذه الهزيمة، رغم أنها قاسية، والتركيز على مباراتنا المقبلة أمام إيطاليا للظهور بوجه مغاير”.