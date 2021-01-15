بركوس: “كان يجب علينا أن نحقق الفوز أمام المغرب”

أكد “بركوس” لاعب المنتخب الجزائري لكرة اليد، أنه كان من الواجب عليه رفقة زملائه تحقيق الفوز في أول مباراة أمام المغرب.

وقال “بركوس” في تصريحاته: “كان يجب علينا تحقيق الفوز أمام المغرب في أول مباراة لنا”.

وأضاف: “لم نبدأ بشكل مثالي ففي الشوط الأول كان الأداء كارثي وأنا أول لاعب كنت خارج الإطار”.

وتابع: “في الشوط الثاني استطعنا العودة من بعيد وليس من السهل أن تكون خاسرا بفارق 7 أهداف وتعود لتحقق الفوز”.

وختم كلامه: “الفريق هذا لديه روح كبيرة ومستعد لتقديم كل شيء في هذا المونديال وعلينا أن نفكر في المباراة المقبلة أمام أيسلندا”.