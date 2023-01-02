بركوس: “نسعى لنكون في أتم جاهزيتنا مع انطلاق بطولة العالم”

كشف لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد مسعود بركوس، سعيه رفقة زملائه لضمان أفضل جاهزية تحسبا لمشاركتهم في بطولة العالم 2023.

وصرح بركوس، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “خلال تربصنا الأخير برومالنيا لعبنا مباراة ضد منتخبي مصر، ورومنيا، لتقييم مدى جاهزيتنا”

كما أضاف: “سنخوض آخر مبارتين تحضيريتين أمام منتخب تونس، لوضع آخر اللمسات تحسبا لبطولة العالم”.

وتابع مسعود بركوس: “القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، لكن سنركز على مستوانا لتقديم آداء مشرف، ونتمنى أن نكون في كامل جاهزيتنا مع انطلاق البطولة العالمية”.