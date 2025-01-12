بركوس: “نملك كامل الحظوظ للتأهل للدور الثاني من البطولة العاليمة”

أكد نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، عزمه رفقة زملائه على تقديم أفضل ما لديهم في بطولة العالم لكرة اليد، مركدا امتلاكهم كامل الحظوظ لبلوغ الدور الثاني.

وقال بركوس، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “التحضيرات التي أجريناها تحضيرا لهذه البطولة العالمية كانت منقوصة، بالنظر لعدم خوضنا مباريات من المستوى العالي”.

وأضاف: “بقدومنا إلى كرواتيا خضنا ثلاثة مباريات تحضيرية، سمحت لما بتدارك النقائص، رغم أن تعدادنا كان منقوصا من خمسة لاعبين بسبب مشكل التأشيرة”.

وأردف: “نملك كامل الحظوظ للتأهل للدور الثاني من البطولة العاليمة، ضمن المجموعة التي نتواجد فيها إلى جانب الدنمارك، ايطاليا، وتونس”.

وتابع مسعود بركوس: “ندرك أن المهمة التي تنتظرنا ليسن سهلة، لكن لدينا ثقة في امكانياتنا، وفي التعداد الحالي للمنتخب الوطني”.