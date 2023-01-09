بركوس يضيع مونديال اليد رسميا

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن غياب لاعب المنتخب الوطني مسعود بركوس، عن المشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2023.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، فإن غياب بركوس عن مونديال اليد يعود بسبب إستحالة شفائه من الإصابة التي تعرض على مستوى الكعب.

وأوضح البيان، أن اللاعب بركوس تعرض لإصابة خلال الدورة الودية الدولية برومانيا ضد المنتخب الروماني على مستوى الكعب.

وكشف ذات البيان، أن نجم الخضر بركوس خضع لحصص علاجية مكثفة وتنقل مع المجموعة الى تونس بغرض استرجاعه، الا ان ضيق الوقت حال دون ذلك وسيغيب رسميا عن الموعد العالمي.

وختم بيان الإتحادية بتمني الشفاء للقائد مسعود بركوس والعودة في أقرب وقت للميادين.