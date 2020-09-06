بركوس: ينتظرنا داربي قوي أمام المغرب في مونديال 2021″

الرياضة
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بركوس: ينتظرنا داربي قوي أمام المغرب في مونديال 2021″
بقلم كريم تيغرمت

إعتبر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، أن قرعة مونديال 2021، وضعت الجزائر في مجموعة لايستهان بها.

وصرح بركوس، لتلفزيون “النهار”: “القرعة وضعتنا في مجموعة لا بأي بها، أمام كل من البرتغال، ايسلاندا، والمغرب”.

وأضاف: “ّمواجهة المنتخب المغربي، ندرك أنها ستكون قوية، وستحمل طابع الداربي، والشحنة الزائدة”.

وتابع بركوس: “منتخب البرتغال عاد بقوة، وهو ضمن المرشحين للتويج بالبطولة، ومنتخب ايزلاندا معروف على الساحة الدولية، رغم تجديد تعداده”.

وختم مسعود بركوس تصريحه موضحا: “بالنسبة لنا سنباشر حاليا تحظيراتنا، لتقديم أقصى ما لدينا في هذه البطولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية 2021، المقررة بمصر، ضمن المحموعة السادسة.


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