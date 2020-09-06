بركوس: ينتظرنا داربي قوي أمام المغرب في مونديال 2021″

إعتبر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس، أن قرعة مونديال 2021، وضعت الجزائر في مجموعة لايستهان بها.

وصرح بركوس، لتلفزيون “النهار”: “القرعة وضعتنا في مجموعة لا بأي بها، أمام كل من البرتغال، ايسلاندا، والمغرب”.

وأضاف: “ّمواجهة المنتخب المغربي، ندرك أنها ستكون قوية، وستحمل طابع الداربي، والشحنة الزائدة”.

وتابع بركوس: “منتخب البرتغال عاد بقوة، وهو ضمن المرشحين للتويج بالبطولة، ومنتخب ايزلاندا معروف على الساحة الدولية، رغم تجديد تعداده”.

وختم مسعود بركوس تصريحه موضحا: “بالنسبة لنا سنباشر حاليا تحظيراتنا، لتقديم أقصى ما لدينا في هذه البطولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية 2021، المقررة بمصر، ضمن المحموعة السادسة.