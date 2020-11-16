برلمانية تراسل بلجود: أشخاص دفعوا مخالفات تصل 100 ألف دينار لغياب ترخيص التنقل

رفعت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، نورة بوداود، أمس الأحد، انشغالا مستعجلا الى وزير الداخلية، كمال بلجود، حول تراخيص التنقل الاستثنائية.

وقالت النائب البرلمانية “نظرا لعودة الحجر الصحي في أغلب الولايات والذي لا نعلم متى ينتهي، هناك طلب كبير على التراخيص”.

وأضافت أن الامر يسبب طوابير عند المصلحة المختصة، والذي يتنافى والتدابير الصحية وترشيد النفقات بالنسبة للورق والوقت المخصص للإمضاء عليها.

وتساءلت “مادام هناك ملف خاص بالأشخاص المعنيين والقائمة دائما ثابتة، لماذا لا يكون هنام ترخيص ثابت بإضافة كلمة حتى نهاية الحجر؟”.

وكشفت النائب نورة بوداود أن هناك بعض الأشخاص ممن دفعوا مخالفات تصل 100 ألف دينار لعدم توفرهم على ترخيص التنقل.