برلمانية فرنسية تثير الجدل.. “إسلامية في موقع التصوير” !

في سقطة أخرى، أعربت برلمانية فرنسية، عن استيائها الشديد بعد ظهور امرأة محجبة ببرنامج على قناة “سي.8” الفرنسية، مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان. كما نشرت نادين مورانو، صورة من البرنامج معلقة في استنكار “إسلامية في موقع التصوير! تذكرة طائرة مباشرة إلى إيران!”. “ممنوع الإبحار في فرنسا، هذا مؤكد! إنها ليست طريقتنا في الحياة! الحجاب هو أحد مظاهر الخضوع الكلي للأنثى”.

وتسبب هذا التصريح في اتهامات للنائبة نادين مورانو بالإسلاموفوبيا وبمستوى “غير مقبول من العنصرية”. وكتبت سوفيد “اهدئي يا نادين! انتبهي لكلماتك! الإسلام هو طريقتي في الحياة وأنا فرنسية، ولذلك فهو أحد طرقنا في الحياة”.

وقالت مغردة أخرى “مرحبًا نادين، أنا سابرينا محجبة منذ 10 سنوات وأعيش حياة جيدة”.”أرتدي الفساتين، وأخرج لتناول الطعام مع صديقتي، حتى إنني منخرطة بالعمل الاجتماعي أيضًا”. “إذا كان هذا هو تعريف الخضوع فلن ينكر أي مسلم مشاكل إيران”.

وتساءل مغرد “ماذا عن الحجاب الذي ترتديه الراهبات الكاثوليك؟ هل هن نساء خاضعات؟”. حان الوقت لنفهم أن فرنسا ليست فرنسا العصور الوسطى”. فرنسا “في القرن الحادي والعشرين متعددة الثقافات وعلمانية”.

وفي البرنامج التلفزيوني ارتفعت حدة النقاش بين وزير الداخلية والصحفية نادية اللزوني بشأن ارتداء الحجاب. واتهمت نادية الوزير بأنه “يعرض الفرنسيين للخطر من خلال التصويت لقانون الانفصالية الذي يوصم شريحة كاملة من المجتمع”.

كما انتقدته الصحفية أيضًا لتصريحه بأن “الإسلام مشكلة”، فحذرها الوزير قائلًا “إذا لم تسحبي هذه التعليقات، فسوف أقاضيك بتهمة التشهير”. معتبرًا أن تصريحاتها “هجوم شخصي”.

وتتعرض باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة كونها تستهدف المسلمين وتهمشهم.