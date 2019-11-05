برلمانيون في زيارة للمعرض الدولي للكتاب

زار وفد من المجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائب رئيس بدرة فرخي، و فقية عكاشة رئيس لجنة الثقافة السياحة والاتصال، اليوم ، المعرض الدولي للكتاب “سيلا 24”.

الزيارة في إطار الزيارات الاستعلامية التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني. وكان في استقبال الوفد محافظ المعرض محمد ايغارب.

تجول الوفد في أجنحة المعرض، حيث اطلع خلالها على أحدث الكتب وإصدارات دور النشر المحلية والعربية والدولية، وكان من بين ما استوقفه خلال هذه الجولة جناح دولة فلسطين، و جناح المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا جناح المجلس الوطني للفنون والآداب، بالإضافة إلى جناح المحافظة السامية للغة الأمازيغية، ومركز البحث والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.

وإلى جانب هذه الأجنحة توقف أعضاء الوفد عند الفضاءات المخصصة لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، اتحاد الناشرين الموريتانيين، المجلس الأعلى للغة العربية، وجريدة الشعب، بالإضافة إلى ضيف الشرف جناح دولة السنيغال، وكذا عدد من دور النشر الأخرى المشاركة بالمعرض، وقد انتهز الوفد الفرصة ليستمع مطولا إلى الانشغالات التي أبداها ممثلو دور النشر وبعض الكتاب والأدباء المشاركين.

ومن جملة الشروح التي قدمها محافظ المعرض، أن الطبعة الحالية عرفت مشاركة 1030 دار نشر، من بينها 290 دار نشر جزائرية، و323 دار نشر عربية و409 دار نشر أجنبية، مبرزا أن الأولوية أعطيت لإنتاج الشباب من الأدباء والمبدعين.

ولقد ثمنت بدرة فرخي، ورئيس اللجنة الثقافة وجميع أعضاء الوفد حسن التنظيم الذي يعرفه المعرض، حيث أعربوا عن ارتياحهم للإقبال الكبير الذي عرفته هذه الطبعة واعتبروا هذا الإقبال مؤشرا يوضح مدى اهتمام الجزائريين بالكتاب وشغفهم بالقراءة.

ومن بين المؤشرات التي تبين نجاح هذه الطبعة هو تسجيل 4 ألاف زائر خلال عطلة الأسبوع الماضي مع توقع أن يصل عدد الزوار إلى 2 مليون شخص مع نهاية المعرض، وقد قال بعض أعضاء الوفد أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع مستوى المقروئية بين شرائح المجتمع .

وبعد الاستماع إلى آراء بعض الناشرين والأدباء، وعدت السيدة بدرة فرخي بنقل انشغالاتهم للجهات المعنية لاسيما فيما يخص توسيع فضاء المعرض وكذا تمديد فترة إقامته إلى جانب فكرة تعميم الانتقال إلى الكتاب الالكتروني.