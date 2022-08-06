قناة النهار برلمانيون وخبراء..قانون المالية التكميلي وازن الإقتصاد الوطني بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2022 - 16:55 شارك غرِّد أرسل 63 0 برلمانيون وخبراء..قانون المالية التكميلي وازن الإقتصاد الوطني إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/p3uqD اقرأ أيضا جزائريون: قصة وفاء وحكايات تمتد لعشرات السنين قناة النهار 18 جويلية جزائريون: عمي مسعود نموذج للإصرار و التحدي يجتاز عقبة البكالوريا قناة النهار 25 جويلية الحظائر العشوائية.. مداهمات ميدانية وإجراءات ردعية قناة النهار 18 جويلية شقيقات ثلاث يحملن مسؤولية فلاحة أرض والدهن المـتوفي بباتنة قناة النهار 29 جويلية المسيلة: تكريم صاحبة المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا بمنزلها العائلي في عين الخضراء قناة النهار 18 جويلية طالع هابط: كاااااارثة .. أطفال يخاطرون بحياتهم و يسبحون في واد حامل بسبب الأمطار قناة النهار 19 جويلية كنت مدم/ن وعالجت..الكل يحتقرني وعايلتي يقولولي بهدلتنا أنصحيهم أستاذة قناة النهار 21 جويلية في موقف طريف.. إبنة الشاف أمين تتصل به على المباشر وماعرفهاش !! قناة النهار 31 جويلية سيدي بلعباس: النهار تشارك عبد الحفيظ من ذوي الهمم فرحة نجاحه في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية فاسألوا: الأمر بأداء الأمانة قناة النهار 17 جويلية