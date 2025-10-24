برلمانيو العالم يشددون على أهمية دعم العمل الإنساني

حضر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الجلسة الختامية للجمعية151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، بمعية أعضاء وفد غرفتي البرلمان، وذلك أمسية الخميس، بمدينة جنيف السويسرية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، صادق برلمانيو العالم على تقارير هيئات ولجان الاتحاد البرلماني الدولي.

كما اعتمد المشاركون اعلان جنيف حول موضوع النقاش العام والمتعلق ب”الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.

وأكدوا بأن القانون الدولي الإنساني وضع لضمان التوازن بين مبادئ الإنسانية والضرورة العسكرية. وأن قواعده ومبادئه تهدف إلى التخفيف من المعاناة. وحماية كرامة الإنسان أثناء النزاعات المسلّحة من خلال حماية الأفراد المدنيين.

كما دعت المجموعة الدولية من أجل العمل على تعزيز الأطر الناظمة للقانون الدولي الإنساني. ومنع انتهاك القانون الدولي ودعم العمل الإنساني خلال الحروب والأزمات. بضمان وصول المساعدات للمدنيين وحمايتهم من العمليات العسكرية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه العالم، مستويات غير مسبوقة من العنف المسلح. الذي تشارك فيه جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، مما أدى إلى تحديات انسانية كبيرة.

وتمكن الوفد البرلماني من الفوز بمناصب داخل هياكل وأجهزة الاتحاد ومنها نيابة رئاسة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان. وعضوية مكتب لجنة التنمية المستدامة. وعضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات.