برلماني وإطارات بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لتيسمسيلت مهددون بالسجن !
تفصل الأسبوع المقبل محكمة تيسمسيلت في أحكام قضيةٍ تتصدر فضائح ملفات العقار المُعالجة في وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري.
وقدم وكيل الجمهورية إلتماساتٍ بالحبس النّافذ مِن 03 الى 05 سنوات في حق برلماني سابق شغل منصب مدير بالنيابة للوكالة رفقة ثلاثة إطارات.
كما إلتمس مستثمر سنتين حبس نافذة حيث تحصل هذا الأخير على مقرر من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار للولاية.
وبموجبه استفاد من حق الامتياز على عقار لإنشاء مستثمرة صناعية مقابل مبلغ قدره مليون وثمان مائة وسبعة واربعين وست مائة واربعة وستين دينار جزائري.
ويوضح العقد الذي تحوز “النهار” على نسخة منه حيازة الوكالة وثيقة التصريح بدفعه كليا بتاريخ 22/02/2012
وبعد تقديم اطرافٍ لشكوكٍ حول شُبهة تبديد هذا المبلغ، بدأ التحقيق على مستوى الوكالة ووصل استلام المبلغ الذي لم يرى طريقة إلى حساب المال العمومي.
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