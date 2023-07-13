برلمان الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن انضمام هذه الدولتين إلى شنغن

اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا ، يحث مجلس الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ بجدية مسألة انضمام بلغاريا ورومانيا. إلى شنغن، والسماح لكلا البلدين بالانضمام إلى المنطقة غير الحدودية قبل نهاية العام.

وفي بيان صحفي صدر يوم أمس الأربعاء، كشف البرلمان أن القرار الجديد. الذي يؤكد أن كلا البلدين قد استوفيا جميع المعايير اللازمة للانضمام إلى شنغن، حظي بتأييد 526 نائبا ، بينما عارضه 57 فقط.

وفقًا لنفس الأمر ، فإن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج منطقة شنغن يضر اجتماعيًا واقتصاديًا بالسكان والشركات في هذين البلدين. وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

وجاء في القرار كذلك: “يتعرض مواطنو بلغاريا ورومانيا للتمييز. حيث يواجهون تأخيرات وصعوبات بيروقراطية وتكاليف إضافية عند السفر أو القيام بأعمال تجارية في الخارج ، مقارنة بنظرائهم في منطقة شنغن”.

كما يشير إلى أن الرومانيين والبلغاريين يتعرضون لتأخيرات عند المعابر الحدودية تتراوح من بضع ساعات إلى أيام. مقارنة بمتوسط عشر دقائق فقط يمر بها مواطنو دول شنغن.

وخلص القرار أيضًا إلى أن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج شنغن لا يضر فقط بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. من خلال إعاقة التدفق الحر للسلع بين الدول الأعضاء ، ولكنه يؤثر أيضًا على البيئة.

ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي: “إن صحة السائقين وعاملي الجمارك والأشخاص. الذين يعيشون بالقرب من المعابر الحدودية معرضة للخطر. بسبب التلوث المتزايد من عدة آلاف من المركبات التي تنتظر عبور الحدود كل يوم حيث ينبعث حوالي 46000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام”.

كما أن إبقاء رومانيا وبلغاريا خارج المنطقة الحدودية ضار بالبيئة. حيث إن المركبات على الطرق التي تنتظر عند نقاط المراقبة الحدودية. تنبعث منها ما يقدر بأكثر من 46000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.