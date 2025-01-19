برلمان “البرلاتينو” يهنئ بوغالي على استمراره في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

وجّه رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (بارلاتينو)، النائب رولاندو غونزاليس باتريسيو، رسالة تهنئة إلى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بمناسبة استمرار رئاسته للاتحاد البرلمانيالعربي لسنة إضافية.

وجاء في نص الرسالة تعبير عن خالص التهاني والتقدير لبوغالي على هذا الإنجاز، وكذا إشادة بدوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي.

وأكد باتريسيو التزام “بارلاتينو” بمواصلة العمل المشترك مع الاتحاد البرلماني العربي في مشاريع تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين المنطقتين.

وختامًا، عبّر رئيس “بارلاتينو” عن احترامه وتقديره للسيد بوغالي، متمنيًا له المزيد من النجاح في أداء مهامه الرئاسية وتعزيز مكانة الاتحاد البرلماني العربي على الساحة الدولية.