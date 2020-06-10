برلمان تونس يصوّت ضدّ لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار

أسقط نواب البرلمان التونس مشروع لائحة تتضمن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في البلاد، بعد جلسة امتدت حتى فجر اليوم الأربعاء.

وصوّت النواب ضدّ تمرير اللائحة التي قدّمت من طرف كتلة إئتلاف الكرامة، المتمحورة حول ضرورة تقديم فرنسا اعتذارا للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار وبعده.

ودامت جلسة المناقشة 16 ساعة كاملة، وعرفت موافقة 77 نائبا واعتراض 5، فيما تحفظ 46 نائبا.

ليتم التصويت على عدم تمرير لائحة الاعتذار، بعد عدم الوصول إلى الأغلبية المطلقة التي تقتضي 109 صوت موافق.