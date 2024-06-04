برلمان سلوفينيا يوافق على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

وافق البرلمان السلوفيني، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار حكومة بلاده “الاعتراف بدولة فلسطين”.

وكانت حكومة سلوفينيا، قد وافقت قبل أيام على قرار يعترف بدولة فلسطين المستقلة، وأحاله للبرلمان للتصويت عليه، وهي خطوة مهمة ليصبح القرار رسميا.

وكان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، قد أعلن الخميس، بأن حكومته وافقت على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد إقدام كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

وقال غولوب خلال مؤتمر صحفي: “قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة”.

إلى جانب ذلك، رفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها وسط العاصمة ليوبليانا.

وللإشارة، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين الثلاثاء الماضي.

وبذلك يرتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يدرس عديد من الدول الأخرى اتخاذ الخطوة ذاتها خلال الفترة القادمة.