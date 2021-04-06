برلمان كوسوفو ينتخب فيوسا عثماني “38 عاما” رئيسة للبلاد

صوّت برلمان كوسوفو لصالح تعيين فيوسا عثماني التي لا يتجاوز عمرها 38 عاما، رئيسة جديدة للبلاد.

وحصلت عثماني، خبيرة القانون الإصلاحية، على الأغلبية في البرلمان بجلسة أول أمس الأحد.

وكانت فيوسا، قد تولت منصب رئيسة البلاد بالنيابة في نوفمبر الماضي.

وحصلت عثماني على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 كانوا حاضرين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حسب رويترز.

وعثماني مرشحة حزب فيتيفيندوسيه الحاكم، وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة.

وانتهت فترة رئاستها الأولى بتولي الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، السلطة بعد انتخابات 14 فيفري.

وانتقدت أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني تعيينها، قائلة إن اختيار الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من حزب واحد غير مقبول في بلد به ديمقراطية هشة.

وتمثل عثماني ذلك النوع من شبان كوسوفو الأكثر دراية بنمط الحياة في الغرب، والمحبط من المحسوبية، وهي متزوجة ولديها بنتان.