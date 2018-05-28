برلمان نافارا الاسباني يطالب المغرب بوضع حد لاحتلاله الصحراء الغربية  

صادق مجلس الناطقين باسم برلمان نافارا، اليوم الاثنين، بأغلبية الكتل السياسية على بيان مؤسساتي طلب من خلاله من المغرب بوضع حد لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.

وطالب برلمان نافارا من الامم المتحدة بالتعجيل في ايجاد حل عادل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية” من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير والسماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية و ديمقراطية.

ودعا برلمان نافارا المؤسسات العمومية الاسبانية إلى مواصلة تعزيز التضامن و الدعم الانساني للسكان اللاجئين في المخيمات و السكان الصحراويين في الاراضي المحتلة“.

وفي الاخير طلب البرلمان الاقليمي من الحكومة الاسبانية باتخاذ المبادرات الضرورية لتسوية عادلة ونهائية من اجل الدفاع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر و عادل.