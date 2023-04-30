قناة النهار برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أفريل 2023 - 19:04 شارك غرِّد أرسل 64 0 برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LaCHR اقرأ أيضا vlog رمضان : خبز الأبيار قناة النهار 11 أفريل الجزائر في أسبوع: الرقابة البرلمانية..تعزيز للدور الرقابي وتقييم لأداء مختلف القطاعات قناة النهار 27 أفريل هكذا تقضي عايشة بنت البلاد أيام رمضان وهذه هي البرامج لي عجبتني قناة النهار 18 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل إقبال كبير على إقتناء العطور الزيتية أيام قبل عيد الفطر قناة النهار 17 أفريل سمير MisterX: أي شخص يمر في شاشة التلفاز فهو معرض للنقد قناة النهار 18 أفريل موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية قناة النهار 28 أفريل الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل حكاية نجاح: مختلفون لكن مميزون قناة النهار 26 أفريل ليليان بركان: هكذا إستطعت المحافطة على دوري في بنت البلاد لـ 3 مواسم قناة النهار 22 أفريل