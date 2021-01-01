برمجة أشغال صيانة بنفق “الكنتور-زيغود يوسف” الرابط بين سكيكدة وقسنطينة بداية من الأحد

كشفت الجزائرية للطرق السيارة، أنه سيتم برمجة أشغال صيانة بنفق “الكنتور-زيغود يوسف” الرابط بين سكيكدة وقسنطينة.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن الأشغال ستكون بداية من يوم الأحد 03 جانفي إلى غاية يوم الخميس.

وقالت المؤسسة، أن الأشغال ستكون في أوقات الحجر الصحي من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا مع الإبقاء على النفق مفتوحا لحركة السير.

وأوضح البيان، أن نفق الإتجاه نحو الجزائر ستكون الأشغال مبرمجة يوم الأحد ليلا إلى صبيحة يوم الأربعاء المقبل.

أما الإتجاه نحو عنابة، فالأشغال مبرمجة من يوم الأربعاء ليلا إلى صبيحة يوم الجمعة المقبل.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه سيتم وضع نظام للسلامة والأمن المروري مع نظام الإشارات المؤقتة للأشغال.