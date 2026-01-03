برمجة الكأس الممتازة بتاريخ 17 جانفي بملعب نيلسون مانديلا

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم السبت، عن تنظيم الكأس الممتازة الجزائرية 2025، بتاريخ السبت 17 جانفي الجاري .

انطلاقًا من الساعة 17:00، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، في مواجهة مرتقبة تُعد بالكثير من الإثارة والندية.

وسيجمع هذا النهائي الكبير بين مولودية الجزائر، بطل الموسم الرياضي 2024/2025، واتحاد الجزائر، المتوّج بـكأس الجزائر 2025، في قمة كروية تعكس قيمة المنافسة بين ناديين من أكبر أقطاب الكرة الجزائرية.

وتُعتبر الكأس الممتازة محطة بارزة في رزنامة كرة القدم الوطنية، لما تحمله من رمزية رياضية واحتفالية، حيث تُجسد صراع الألقاب بين بطل البطولة وحامل الكأس، في أجواء ينتظر أن تكون استثنائية على جميع المستويات، سواء داخل المستطيل الأخضر أو على المدرجات.

ودعت الرابطة المحترفة جميع وسائل الإعلام والجماهير الرياضية إلى الحضور بقوة والمشاركة في إنجاح هذا الحدث، الذي يُرتقب أن يكون عرسًا كرويًا حقيقيًا، يعكس شغف الجماهير الجزائرية بكرة القدم ويؤكد مكانتها كأحد أبرز عناصر الهوية الرياضية الوطنية.